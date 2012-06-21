Президент України Володимир Зеленський своїм указом №448/2021 ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України".

Стратегія містить основні пріоритети та стратегічні цілі зовнішньополітичної діяльності України: курс держави на членство в ЄС і НАТО, відновлення територіальної цілісності і протидія агресії Росії, просування українського експорту і залучення інвестицій, співпраця з іншими державами і міжнародними організаціями тощо. Указ №448/2021 разом з рішенням РНБО і текстом Стратегії був оприлюднений на сайті глави держави і вступає в силу з дня його опублікування.

Згідно з указом, відповідальним за виконання рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данілов.