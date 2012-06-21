Кабінет Міністрів у межах політики безпеки дорожнього руху відновлює масштабний контроль швидкості спеціальними засобами і силами Національної поліції. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час спілкування із пресою у Кам’янці-Подільському, де він перебував із робочою поїздкою. Нині тут триває капітальний ремонт доріг і розширення полотна, якого місцеві жителі чекали ще з кінця 1970-х років.
Прем’єр пояснив, що наступного тижня режим контролю руху матиме просвітницький характер: водіїв усно попереджатимуть про перевищення швидкості. Та потім почнуть штрафувати відповідно до законодавства, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Мені не треба ні штрафи, ні покарання. Потрібно, щоб і водії були здорові, і пішоходи. Перший тиждень Нацполіція попереджатиме. Далі — залучаємо всі механізми», — застеріг глава уряду. Він звернув увагу, що перевірці підлягатиме й дотримання технічних норм виведення транспорту в рейс.