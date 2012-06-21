Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У липні цього року Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА ініціював звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів з пропозицією підвищити суму бюджетних призначень для галузі краю.
Нещодавно стало відомо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства позитивно відреагувало на клопотання Сумської обласної ради і переглянуло обсяги бюджетних призначень. А саме – до початкового ліміту додали понад 11,7 мільйона гривень, або всього область матиме за цією програмою майже 18 мільйонів гривень.
Це справить позитивний вплив на розвиток аграрних підрозділів краю, сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню податкових надходжень та відрахувань до бюджетів різних рівнів.