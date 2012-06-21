Вінницький академічний обласний театр ляльок «Золотий ключик» цього року справить новосілля. Нині він перебуває у пристосованому приміщенні на 100 глядацьких місць площею 475 квадратних метрів разом із майстернями, а втричі більше нове приміщення — в адміністративній будівлі «Книжки». До того ж окремий вхід і прилегла територія.
«Ми всім колективом мріяли про таке приміщення 82 роки, тож безмежно радіємо перспективі у середині вересня, орієнтовно до Дня міста Вінниці, переїхати в новий театр, де буде зручно акторам і глядачам», — сказав директор театру заслужений працівник культури України Михайло Байдюк.
Нині на площі, де розміститься театр, проводять будівельні роботи. Тут облаштовують сцену та глядацьку залу для вистав і кінофільмів на 213 місць, установлюють систему пожежної безпеки тощо. Для юних відвідувачів створять дитячий майданчик перед театром, де буде кілька кам’яних скульптур казкових героїв, які виготовлять каменярі на творчому червневому пленері у селі Буша в Ямпільському районі.
«Вартість проекту — 26 мільйонів гривень. Тендерна пропозиція, яка перемогла на ProZorro, — у межах 23,5 мільйона. Це дуже добре, бо на зекономлені кошти ми зможемо розв’язати багато проблем поза межами проектно-кошторисної документації: це і благоустрій території, і технічне забезпечення, і придбання меблів», — зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
Вінницький академічний обласний театр ляльок, створений у 1937 році, за роки творчого життя здійснив понад 350 постановок. За рейтингом Міністерства культури він один з найкращих вітчизняних і має широкий репертуар і жанрову палітру: від казок народів світу до сучасної драматургії для дітей. Колектив неодноразово представляв мистецтво України в Молдові, Росії, Польщі, Румунії, Литві, а цьогоріч заплановано гастролі в Німеччині. Обласний театр ляльок — дипломант і лауреат багатьох міжнародних фестивалів та конкурсів, засновник та організатор міжнародного фестивалю «Подільська лялька».