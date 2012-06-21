Британські вчені встановили, що планета Земля стала придатною для життя виключно завдяки випадковому збігу. Як показують проведені фахівцями дослідження, планети з шансами на формування життя зустрічаються в космосі значно рідше, ніж було прийнято вважати раніше.

Вчені вирішили змоделювати процес еволюції клімату на сотні тисячах випадково відтворених спеціальною програмою планетах, кожну з яких вони прогнали через свою симуляція 100 разів. Саме так і було отримано згаданий висновок.

Відзначається, що на Землі стабільні умови для формування і розвитку живих організмів зберігалися протягом 3 мільярдів років, у той же час її біосфері регулярно загрожують катастрофи глобального масштабу, на кшталт біблійних повеней, виверження супервулканів, зіткнення планети з кометами і астероїдами, надпотужні сонячні спалахи тощо.

Як з'ясувалося, переважна більшість планет, які виявилися придатними для життя протягом такого ж періоду, в умовах інших симуляцій не зуміли зберегти такі умови. З 100 тисяч таких планет тільки 8700 ставали населеними хоча б раз, а 4500 планет залишалися придатними для життя не більше 10 разів із сотні симуляцій.

Ці дані, підкреслюють фахівці, вказують на те, що Земля залишалася населеною протягом всього цього періоду часу лише завдяки випадковості, оскільки найбільш вірогідним сценарієм її подальшого розвитку стане втрата біосфери в результаті глобальної катастрофи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»