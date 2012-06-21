Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У мистецькому центрі, створеному три роки тому в місті Шостка на Сумщині, провели День китайської культури.
Таким чином городяни висловили своє пошанування Піднебесній, яка має унікальні культурно-мистецькі традиції.
На свято до містян завітали численні гості, в тому числі китайські співаки — студенти одного із сумських вишів, подарувавши чудовий концерт із пісень різними мовами і насамперед українською та китайською.
Народний художник України Віктор Ковтун, який підтримує тісні зв’язки з Шосткою, привіз у дарунок три власноруч недавно виконаних полотна-портрети видатних земляків письменника Пантелеймона Куліша, його дружини Ганни Барвінок та тричі Героя Радянського Союзу уславленого пілота-аса часів Другої світової війни Івана Кожедуба.
До слова, художник працював викладачем у Китаї, є почесним ректором та професором трьох тамтешніх вишів, два з яких — Харбінський художній інститут та Шенчженьський університет носять ім’я уродженця містечка Чугуїв під Харковом Іллі Рєпіна і якому влітку цього року виповнилося 175 років від дня народження. А Китайська Народна Республіка нещодавно відзначила 70-річчя з часу проголошення.
Учасники і гості свята насолодилися китайськими піснями і танцями, а також мали змогу побачити, як майстри традиційної техніки ебру малюють на воді.