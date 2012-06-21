Палеонтологи з США зробили комп'ютерне моделювання, яке показало, що розпад радіоактивних елементів (урану, калію і торію) у надрах стародавнього Марса міг створити достатню кількість енергії для танення нижніх шарів льодовиків, забезпечивши необхідний для розвитку життя обсяг ґрунтових вод. Цей процес, як пише журнал Science Advances, міг відбуватися, навіть якщо зовні Марс був посушливим і холодним, як сьогодні.

Американські вчені вважають, що надра Марса можуть бути резервуаром життя, яке сформувалося завдяки гідротермальній активності та хімічним реакціям у воді і породах. «Надра Марса можуть бути найдовготривалішим і найприхованішим інопланетним населеним середовищем», – зазначив учений Луджендра Оджха, провідний автор нової наукової роботи.

Марс розташований далі від Сонця, ніж Земля, а чотири мільярди років тому, коли Червона планета тільки формувалася, Сонце виробляло приблизно на 30% менше енергії, ніж сьогодні. Все це вказує на те, що на зорі свого існування Марс був прохолодним місцем. Але на планеті, тим не менш, є маса геологічних слідів існування річок, що говорить про те, що на Марсі було досить тепло для рідкої води.

«Навіть якщо припустити, що атмосфера раннього Марса містила парникові гази, на планеті все одно не могли скластися умови для підтримки життя в довгостроковій перспективі. Але якщо в надрах Марса був виражений геотермальний нагрів, то ймовірність розвитку життя була значно вищою», - додає Луджендра Оджха .

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»