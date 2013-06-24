Один із провідних шеф-кухарів Бельгії Сеппе Нобельс, який керував рестораном Graanmarkt 13 в Антверпені, планує відкрити власний ресторан, де працюватимуть біженці. Graanmarkt 13 відомий не лише у Бельгії, а й в інших країнах. Його фішка — страви з овочів. Хоч у меню є м’ясні та рибні страви, прославили ресторан овочеві витвори шефа Нобельса. За це він отримав першу в історії зелену зірку Мішлен.

Проте нещодавно Сеппе Нобельс оголосив, що планує відкрити власний ресторан Instroom (слово-каламбур, яке має подвійне значення: повінь та наплив студентів-першокурсників). Його розташовано поблизу порту Антверпена, на місці, де колись була їдальня для працівників порту. Персонал нового ресторану Сеппе Нобельса становитимуть 12 біженців, яких направить до нього бюро із працевлаштування Фландрії і які пройдуть у нього курс навчання. Теоретичний курс триватиме вісім тижнів, потім — два місяці практики в ресторані. Під час практичної частини учні готуватимуть свої національні страви, але з нотками високого кухарського мистецтва, гідного зірки Мішлен.

Створення страви з меню Instroom передбачає три кроки.

«Спочатку учні готують свою національну страву традиційним способом і пояснюють, чому вона для них важлива. Потім я роблю домашнє завдання: досконало вивчаю цю страву і ми її обговорюємо. А на третій день знову готуємо її, але за таким правилом: оновлену на 80% готуємо з місцевих продуктів і на 20% — із продуктів країни походження», — розповів Сеппе Нобельс виданню Brussels Times.

На запитання журналістів, чому Сеппе Нобельс — всесвітньо відомий шеф-кухар, який керував мішленівським рестораном, вирішив відкрити ресторан біля портових доків і працювати з біженцями, він відповів, що завжди був соціально активним: «Як шеф-кухар я відчув, що хочу робити внесок у суспільство, а не просто прагнути винагороди у високій кухні та гастрономії». За його словами, свою останню нагороду — зелену зірку Мішлен він отримав за пропагування здорових принципів харчування, у якому овочам відведено головне місце у раціоні.

«Після 13 років, протягом яких я співпрацював із Graanmarkt 13, у мене було відчуття, що я досяг апогею. Тепер хочу спробувати щось нове», — сказав шеф-кухар.