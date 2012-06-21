У Франції засудили банду грабіжників, які обкрадали будинки знаменитостей. У банді було сім чоловіків та одна жінка, які у 2018 та 2019 роках грабували будинки відомих парижан. Загалом злодії вкрали ювелірних виробів та цінностей на суму 4,2 мільйона євро.

Поліція повідомила, що члени банди потрапляли у квартири через вікна і виносили награбоване добро. Під час обшуку однієї з квартир у Парижі слідчі виявили деякі вкрадені речі та список із переліком потенційних об’єктів для майбутніх нальотів. Це допомогло заарештувати зловмисників у 2019 році.

Цього тижня всіх підсудних у віці від 27 до 31 року було засуджено до тюремних термінів від одного до шести років. Найбільший термін покарання шість років винесли Абделазіму Г. і Мохамеду С., якого, як повідомляється, прозвали Котом за його виняткову майстерність залазити у вікна квартир. Решту п’ять чоловіків було засуджено за причетність до крадіжок. А єдиній жінці в банді суд визначив покарання у вигляді 18-місячного умовного терміну за переховування викрадених речей та зберігання зброї.

Банда грабувала переважно футболістів команди «Парі Сен-Жермен». Нападник цієї команди Ерік Максим Чупо-Мотінг у листопаді 2018 року грав у матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти «Ліверпуля», коли з його будинку викрали цінності на суму близько 600 тисяч євро. Не минуло й місяця після цього інциденту, як Тіагу Сілва, який на той момент був капітаном «Парі Сен-Жермен», повернувся після гри додому і виявив відсутність ювелірних прикрас та годинників. Його збитки становили 1,2 мільйона євро. На кадрах відеоспостереження було видно, як двоє підозрюваних по водостічній трубі залазять до його квартири через вікно, а потім витягують мішки з краденим.

Останнім часом помешкання знаменитостей у Парижі стали частими об’єктами крадіжок. Цього року обікрали квартири ще трьох футболістів паризького «Сен-Жермену». А у 2016 році американську знаменитість Кім Кардашьян пограбували під дулом пістолета в її розкішній паризькій резиденції.