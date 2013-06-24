Позбавити себе від російського контенту й захистити національні інтереси цілком можливо. Міністерство культури та інформаційної політики пропонує інструкцію, як зробити Google українським, щоб перемогти в інформаційній війні з росією. Для цього потрібно змінити налаштування облікового запису, обравши українську мову, і надалі робити пошукові запити в Google українською.

Нагадаємо, 16 липня набирають чинності частини друга та шоста статті 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». За новими нормами, українська мова має стати мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача. Тому всі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо), що використовуються як інтернет-представництва суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, зокрема інформаційні інтернет-ресурси, мають мати основну версію українською мовою, яка завантажується для користувачів в Україні за замовчуванням.

За те, що немає українськомовної версії інформаційного інтернет-ресурсу, тепер можуть оштрафувати. Розмір штрафу становить від 3400 до 7500 гривень, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення — штраф від 7500 до 11 900 гривень.