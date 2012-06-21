Уряд готовий максимально сприяти реалізації масштабних дорожніх інфраструктурних проєктів, які стимулюватимуть економічний розвиток регіонів.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 11 березня під час підписання Меморандуму щодо підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо проєкту будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Краковець-Броди-Рівне.

За словами Дениса Шмигаля, такий крок дозволить Державному агентству автомобільних доріг найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для будівництва дороги за відповідним маршрутом (за винятком ділянки Північного обходу м. Львів).

«Використання механізму Державно-приватного партнерства дасть змогу активніше залучати інвестиції у розбудову якісної дорожньої мережі в Україні. Це продовження реалізації найбільш масштабної та комплексної за всю історію незалежності програми Президента «Велике будівництво». Будівництво дорожніх шляхів із залученням приватного інвестора дозволить не тільки створювати нові робочі місця та сприяти економічному розвитку, це дозволить зробити дороги комфортними та безпечними для українців у довгостроковій перспективі», — заявив Прем’єр-міністр.

Очільник уряду також висловив сподівання, що через кілька років м. Київ як столиця України буде поєднаний із країнами Європейського Союзу сучасною автомобільною дорогою першої категорії.