Компанія Hyundai опублікувала перші тизерні зображення електричного кросовера Ioniq 5. Офіційна прем'єра новинки відбудеться в лютому. Ioniq 5 стане першим електрокаром побудованим на платформі E-GMP, яка призначена спеціально для «зелених» автомобілів.

Новий електричний купе-кросовер Hyundai Ioniq 5 – це серійна версія концепту 45, який був представлений у вересні 2019 року, на автосалоні у Франкфурті. Автомобіль отримає піксельну оптику, аеродинамічні 20-дюймові колісні диски і «закриті» грати радіатора.

Машину обладнають спеціальними камерами, які замінять традиційні зовнішні дзеркала заднього виду. Зображення буде виводитися на спеціальні невеликі дисплеї, розташовані в дверних картах автомобіля. Подібна технологія дозволить поліпшити огляд, особливо в погану погоду, а також знизить опір повітряного потоку, що зменшить витрату електроенергії.

Також на кросовері дебютує спеціальна система Vehicle to Load, яка дозволяє Ioniq 5 працювати як джерело живлення. Таким чином, від машини можна буде підзарядити все що завгодно: від бігової доріжки до електричного мангала. Крім цього, машину оснастять системою швидкої зарядки. Завдяки цій технології п'ятихвилинна зарядка дозволить автомобілю проїхати до 100 кілометрів.

Решта всіх технічних характеристик новинки поки тримаються в секреті. За даними Carscoops, повнопривідний кросовер оснастять електричною установкою сумарною потужність в 315 кінських сил. Розгін до сотні займе у машини 5,2 секунди. Запас ходу електрокара – 450 кілометрів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»