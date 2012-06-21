Після появи в мережі першого зображення компактного міського електрокара Kugel журналісти взяли інтерв’ю у розробника моделі Андрія Джазовського, відомого як творця суперкара Hymera.
За словами Джазовського, автомобіль Kugel – це компактний (всього 2,7 м в довжину) міський електромобіль, який буде вироблятися у місті Малага (Іспанія). На нього вже є замовлення від влади Монако, а також від українського екопоселення під Борисполем.
Дизайн електромобіля Kugel розробив Dejan Hristov. Завдяки кулястому кузову машина істотно відрізняється від нинішніх конкурентів. Автомобіль виконаний у двох варіантах – трьох — і шестимісному. Місце водія в Kugel знаходиться посередині, двоє пасажирів переднього ряду розміщені трохи позаду.
Кузов новинки зроблено із склопластика, що дозволяє виготовляти його дрібносерійно на невеликому підприємстві, а не на автозаводі. Передбачені спеціальні модифікації для служб доставки.
Мінікар Kugel приводитиметься в рух електричною силовою установкою. Нині на машині встановлено 3,3-кіловатний електродвигун, запас ходу може коливатися від 180 до 220 км, а повний заряд батарея отримує за 20 хвилин.
На даху Kugel розміщено сонячні батареї, які в денний час здатні забезпечувати роботу кліматичної системи. Габарити тримісної моделі — 2,7 м в довжину, 1,55 в ширину і 1,56 у висоту, колісна база складає 1867 мм. Авто може взяти на борт 250 кг.
Вартість електромобіля на момент початку продажів влітку 2018 року складе від 9500 євро.