Фото найдешевшого електрокара від компанії Tesla потрапили в мережу. Про це повідомляє Electrek, посилаючись на бразильського дизайнера Клебера Сільва.
Фахівець показав можливий дизайн електромобіля, заснований на основі опублікованого начерку зовнішності Tesla Model 2. Це компактний хетчбек, передня частина якого нагадує старші моделі, зокрема і Tesla Model 3.
Передбачається, що новий електромобіль компанії Ілона Маска продаватимуть за 25 000 доларів (майже 696 тисяч гривень за сьогоднішнім курсом), що зробить Model 2 найдешевшою моделлю від Tesla. Розробку веде китайський підрозділ компанії, але продавати електричний хетчбек збираються по всьому світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»