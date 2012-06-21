Перший складаний смартфон від Xiaomi – Mi Mix 4 – буде досить вузьким в складеному стані. Згідно зі знімками прототипу, зовні він багато в чому повторюватиме гаджети-конкуренти від Samsung і Huawei – Galaxy Fold і Mate X2.

На фото, представлених GSMArena, корпус гаджета показаний без дисплея. Завдяки цьому видно широкі шарніри, які дозволять складати смартфон. На зворотному ж боці можна бачити місця для трьох об'єктивів. Які там будуть сенсори, поки невідомо.

Також не ясно, коли гаджет з’явиться на ринку. Напис Mix на прототипі підказує, що перший складаний смартфон від Xiaomi буде саме в серії Mi Mix. Новинок у ній не було вже два роки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»