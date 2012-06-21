Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Аеропорт в Ужгороді існує з далекого 1929 року. Нині він є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і підпорядкований Закарпатській обласній раді. Маючи статус міжнародного, цей аеропорт нині переживає непрості часи. У 2017 році тут проведено капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги аеродрому. Всього упродовж 2016-2017 років за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету в ремонтні роботи аеропорту було спрямовано 27,9 млн. грн, у тому числі з обласного бюджету 8,6 млн. гривень. Кошти використані на придбання обладнання та облаштування злітно-посадкової смуги. Попри це, третій рік поспіль регулярні рейси з цього летовища не здійснюються. Причина – відсутність сертифікаційної придатності інфраструктури аеродрому на її відповідність нормам ICAO.
Шукаючи можливості відновлення діяльності аеропорту, Закарпатська облдержадміністрація і обласна рада ведуть перемовини з закордонними компаніями з тим, щоб підприємство працювало під їхнім «крилом». І ось – обнадійливий результат. Словацька логістична компанія Vedecko-vyskumna, A.C. може взяти в концесію аеропорт Ужгорода.
Наприкінці минулого тижня голова адміністрації Геннадій Москаль провів зустріч із потенційними інвесторами. На ній було досягнуто домовленості, що словацька компанія за свій рахунок проведе незалежну експертизу аеропорту «Ужгород», щоб оцінити його технічний стан і балансову вартість. Після цього Vedecko-vyskumna може звернутися до Закарпатської облдержадміністрації з проханням надати аеропорт в концесію.
Єдина умова облдержадміністрації та облради для концесіонерів – відновити регулярне авіасполучення між Ужгородом та Києвом. Словацькі партнери готові виконати її і водночас налагодити авіасполучення з іншими містами України та із за кордону.
«Якщо проект вдасться реалізувати, то на початковому етапі ми готові запустити щотижня три рейси «Братислава-Ужгород-Київ», – заявив президент Vedecko-vyskumna A.C. Роберт Спішак. – Далі можливі рейси в Будапешт, Відень, Прагу, і курорти Туреччини в період відпусток».