Австралійця звинуватили в отруєнні 136 клинохвостий орлів – найбільших хижих птахів в країні. Про це в четвер, 13 вересня, написало видання The Independent. Мертвих орлів виявили в лісовій місцевості у районі Табут, штат Вікторія.
В повідомленні йдеться, що чоловік використовував отруєні приманки з 2016 по 2018 рік. Про мотиви злочинця поки не повідомляється.
У департаменті навколишнього середовища, земельних і водних ресурсів та планування штату Вікторія, заявили, що це найбільший випадок загибелі клинохвостий орлів в історії штату, передає ABC. Рештки птахів виявили на території площею дві тисячі гектарів.
Чоловікові пред'явлено два звинувачення в порушенні Акту про дику природу штату Вікторія від 1975 року. Максимальне покарання, яке йому загрожує, – це штраф у розмірі до 115 тисяч австралійських доларів (2 мільйони 300 тисяч гривень) і ув'язнення терміном до шести місяців.
ДОВІДКА «УК»
Клинохвостий орел – хижий птах родини яструбиних, досягає 1 метра в довжину і важить у середньому 4 кілограми. Гніздиться в Австралії, Новій Гвінеї і на Тасманії. Є охоронюваним видом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»