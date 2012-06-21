Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі затвердило в Реєстрі промислових парків індустріальний парк «Суми».
Створення такого потужного промислового підрозділу, який займатиме 17,5 гектара на території, де раніше розміщувалися потужності заводу «Центролит», ініціювала Сумська міська рада.
Передбачається, що тут буде облаштовано близько тисячі нових робочих місць, виготовлятимуть металічні упаковки, запасні частини до автомобілів та електротехніки, вироби з пластмаси. Функціонуватимуть підрозділи харчової промисловості, науково-дослідницька та суміжні галузі – транспортно-логістична, складська, сільськогосподарська.
Відомо, що раніше Сумська міськрада уклала угоди з трьома основними учасниками парку – компаніями «Технологія», «Сієйті» і «Гуала Кложерс», які є членами промислових та аграрних підприємств, співпрацюють з багатьма вітчизняними та закордонними компаніями, поставляють свою продукцію на ринки світу.
Зараз в Україні функціонують 7 індустріальних парків, з яких 5 засновані ще до прийняття Закону «Про індустріальні парки».