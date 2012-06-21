BMW планує розпочати виробництво свого електромобіля i4 до 2021 року, що є не меншою метою, ніж у конкурента Tesla.
Модель, яка була майже готова до виробництва, була оприлюднена у вівторок, з планами показати себе на Женевському автосалоні, але захід було скасовано через коронавірус.
BMW не є новим учасником ринку електромобілів, і після невеликого міського спортивного автомобіля i3 і i8 портфоліо оновлюється седаном, який зможе стати гідним конкурентом для Tesla.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Aston Martin випустила автомобіль без даху і лобового скла
BMW прагне запропонувати 25 нових моделей електромобілів до 2023 року. I4, який тільки що був представлений в якості концепції, матиме потужність 530 к.с. і отримає батарею потужністю 80 кВт, яка забезпечить проїз без зарядки до 600 км. I4 розганятиметься до 100 км/год за 4 секунди і буде рухатися зі швидкістю 200 км/год, де це не заборонено законом.
Мета полягала в тому, щоб зробити існуючі виробничі лінії здатними до виробництва, і, за чутками, цей аспект настільки успішний, що тільки 10% компонентів вимагають нових машин. Для цього потрібні інвестиції в розмірі 200 мільйонів євро, що в середньому дуже багато, але не є серйозним капіталовкладенням в автомобільний сектор.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", експерти назвали найкращий європейський автомобіль 2020 року. Переможцем став французький автомобіль Peugeot 208, який був високо відзначений журі конкурсу за дизайн і новітні технології
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»