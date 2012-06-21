У мережі автомобілісти вирішили обговорити, чи варто купувати замість KIA Rio Citroen C4, і якщо так – то чим такий вибір виправданий за більш дешевого корейського конкурента.
Серед недоліків Citroen C4 автолюбителі назвали, насамперед, більш високу ціну і дорожче обслуговування, а також той факт, що на відміну від Rio, у бак С4 бажано заливати дорогий бензин: «Французи примхливі і дорожчі в обслуговуванні, тішать до першої поломки. Але є нюанс!».
Він полягає в тому, що Citroen C4 – має дещо інший рівень. Салон просторіший, їде бадьоріше, та й у сервіс «проситься» не так вже й часто, що компенсує високу вартість обслуговування. Також важливим плюсом фахівці називають шикарну, енергоємну підвіску машини і дуже жвавий турбодвигун.
«Якщо не боїтеся двигуна з турбіною, і готові стежити за ним, масло хороше заливати, то сміливо беріть!», – коротко резюмував свій вибір власник Citroen C4.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»