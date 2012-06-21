Складні смартфони у 2019 році так і не змогли зміцнитися на ринку, однак виробники не втрачають надії, що інноваційний форм-фактор все-таки знайде свою прибуткову нішу. І поки компанії вирішують труднощі з гнучкими дисплеями, все більше нових пристроїв отримує підтримку 5G. У 2020 році їх стане ще більше. «Урядовий кур’єр» зібрав чутки про майбутні смартфони і пропонує цю інформацію читачам.



Таємничий смартфон OnePlus

OnePlus збирається провести спеціальний захід на початку січня на виставці CES 2020 року, в рамках якого компанія представить новий концепт смартфона Concept One. Виробник запевняє, що покаже «альтернативне бачення майбутнього смартфона», таким чином натякаючи на якусь нову технологію або дизайн. Не виключено, що OnePlus може представити власний складаний смартфон.

Samsung Galaxy S11

Samsung уже традиційно відкриє парад флагманів 2020 року. На цей раз компанія хоче зробити ставку на камеру пристрою – вона повинна отримати 108-мегапіксельний сенсор для основної камери. Виробник також оснастить новинку надширококутним об'єктивом, п'ятикратним оптичним зумом і ToF-датчиком. Останній стане в нагоді користувачам при портретній зйомці та взаємодії з AR-додатками (доповнена реальність).

Чіпсетом Galaxy S11 може стати Snapdragon 865 в США і Exynos 990 в Європі. Смартфон також отримає можливість сканувати до двох відбитків пальців одночасно. «Дірка» в дисплеї переміститься в центр, як в Galaxy Note 10, а Plus-версія обзаведеться батареєю ємністю 5000 мАч виробництва LG.

Samsung Galaxy Fold 2

Зазнавши фіаско з оригінальним Galaxy Fold, південнокорейська компанія відклала реліз складного смартфона на кілька місяців. Виправлений пристрій вийшов на ринок у вересні 2019, а вже в грудні президент Samsung Electronics Янг Сон повідомив, що тираж апаратів досяг 1 мільйона копій в усьому світі.

Samsung залишається одним із небагатьох виробників, які експериментують і тому, працюючи над помилками, компанія шукає ідеальне рішення. В кінці року Samsung в рамках конференції розробників представила концепт нового складного смартфона, який дуже схожий на нову версію легендарної розкладачки Motorola RAZR. Демонстрація новинки повинна пройти разом з запуском Galaxy S11.

Samsung вважає, що кардинальні зміни камери в S11 разом з подальшим розвитком складних девайсів і бездротовим з'єднанням п'ятого покоління (5G) повинні допомогти їй отримати перевагу над Apple до її вересневої презентації лінійки iPhone 2020 року.

iPhone SE 2

Поки Samsung намагається отримати перевагу над Apple, «яблучники» мають намір провести масове бомбардування – в 2020 році, адже в продаж можуть надійти відразу п'ять нових iPhone. Одним із них стане бюджетний iPhone SE 2. Пристрій повинен отримати 4,7-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю 1334 × 750 пікселів, а його форм-фактор буде майже ідентичний iPhone 8.

Смартфон планують оснастити однокристальною системою A13 Bionic, оперативною пам'яттю об'ємом в 3 Гб і 64 або 128 Гб внутрішньої пам'яті. Можлива вартість iPhone SE 2 складе $ 399. Реліз смартфона намічений на перше півріччя.

iPhone 2020

Для традиційної вересневої презентації Apple підготує чотири моделі: один з 5,4-дюймовим OLED-дисплеєм, два з 6,1-дюймовими і останній з 6,7-дюймовим. Весь квартет iPhone буде підтримувати 5G завдяки модемним чіпам від Qualcomm, однак їх основною відмінністю, крім розмірів екрану, стануть технології камери.

Найменший «яблучний» смартфон і менш дорога модель з 6,1 дюйма буде оснащений подвійною камерою на задній панелі. Два топових пристрої отримають три камери і технологію ToF для сканування об'єктів і оточення. З точки зору дизайну iPhone з OLED-дисплеєм 2020 року схожий на iPhone 4.

Apple також працює над технологією підекранного сканера відбитків пальців. Вона вже тестується як всередині компанії, так і серед зарубіжних постачальників і може з'явитися в лінійці iPhone 2020 року. Touch ID задіє велику площу дисплея і зможе працювати у тандемі з технологією розпізнавання осіб Face ID. У разі успішного тестування новинка з'явиться в цьому році, однак не виключено, що вона може затриматися до 2021 року.

Huawei P40

Про лінійку Huawei P40 наразі відомо небагато. Компанія має намір поліпшити якість фотографій і продуктивність смартфона, який отримає новий і унікальний дизайн. З чуток, серія отримає прямокутну камеру, а старша модель, P40 Pro, – вигнутий з чотирьох сторін екран.

Лінійка не працюватиме на HarmonyOS, новій операційній системі Huawei, яка повинна з'явитися в смартфонах компанії тільки в 2021 році. Android залишиться на місці, але через ситуацію з санкціями США як і раніше без сервісів Google. Їх альтернативою стануть власні додатки Huawei, над яким компанія працює спільно з індійськими розробниками.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»