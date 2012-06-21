Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Ціна на газ в Україні може зростати до грудня 2020 року і це відповідно не може не позначитися на збільшенні тарифів на опалення та гарячу воду для населення. Таку точку зору висловив енергетичний експерт Валентин Землянський.

На його думку, відсоткові показники зростання тарифів на газ залежатимуть від того, якою буде зима, однак їх збільшення все одно відбудеться у будь-якому випадку.

Експерт також вважає, що немає ніяких гарантій, що вартість електроенергії залишиться на такому ж самому рівні, який є зараз. Так, влада може відмінити пільговий тариф – 0,90 гривні за один кіловат на годину за перші 100 кіловат і вже з 1 січня 2020 року споживачі сплачуватимуть за всю електроенергію по 1,68 гривні за кіловат на годину.

Що стосується газу, то ті із домогосподарств, які не встановили газові лічильники до 1 січня 2021 року, можуть взагалі залишитися без подачі газу.

Таких споживачів в Україні майже 9 мільйонів. Однак, на думку глави енергетичних програм «Опори» Тетяни Бойко, скоріше за все, такого не станеться.

Як відомо, чимало споживачів відмовляються від встановлення газових лічильників.

Як зазначають у облгазах, щоби відмовитися, треба підписати відповідний протокол. Якщо просто не відкрити двері «посланцю» від облгазу, то це не вважатиметься відмовою від встановлення лічильників.