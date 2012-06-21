Пірнаючи з туристами біля берегів хорватського острова Паг, Ведран Дорушіч, президент Організації туристичного дайвінгу в Торговій палаті Хорватії, натрапив на залишки римського корабля, затонулого, ймовірно, на початку I століття до нашої ери.
Фахівці припускають, що він міг затонути під час шторму, намагаючись сховатися в гавані Сімун, де, судячи з деяких ознак, було римське поселення і порт. Звичайно, від самого корабля вже практично нічого не залишилося, але на його борту було майже 600 амфор, а кераміка відмінно зберігається навіть через стільки століть.
Міністерство культури Хорватії тісно співпрацює з місцевими дайв-центрами, які організують екскурсії для туристів на затонулі об'єкти і одночасно стежать за збереженням підводного історичної спадщини. Зараз в країні працює понад 180 дайв-центрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»