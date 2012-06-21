Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті розпочали працювати літні дитячі табори. Перші кілька з них запрацювали з 7 серпня і поетапно всі вступлять у дію протягом наступних трьох днів.
До кінця серпня у 7 таборах зможуть зміцнити здоров'я майже 2500 дітей. Щоб зменшити ризики захворювань, нині більше часу, ніж раніше, вони перебуватимуть на відкритому повітрі зі збереженням дистанції. На дитячы оздоровчы заклади із обласного та місцевих бюджетів виділено понад 15 мільйонів гривень. Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Михайло Петрішка.
Діти пільгових категорій відпочиватимуть та оздоровлюватимуться без оплати. Це, зокрема, діти з сімей учасників АТО та загиблих у АТО воїнів, з малозабезпечених і багатодітних сімей, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування.