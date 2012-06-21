На носі космічного корабля Crew Dragon, створеного американською компанією SpaceX, з'явиться скляний купол, призначений для космічних туристів. Про це йдеться на сайті Space.com, що посилається на офіційні заяви представників SpaceX, зроблені на заході для преси в Центрі космічних польотів імені Кеннеді (Флорида).

Корабель Crew Dragon модифікують для першого туристичного польоту в космос, наміченого на 15 вересня 2021 року. Йдеться про політ, в якому візьмуть участь виключно цивільні особи, ніяк не пов'язані з NASA. Компанія SpaceX задіє для туристичного польоту корабель Crew Dragon, який зараз пристикований до МКС.

28 квітня на кораблі Crew Dragon повернуться на Землю астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Соїті Ногуті і Шеннон Уокер. Після повернення на Землю з корабля знімуть стикувальний блок, і встановлять на його місце прозору півсферу, призначену для туристів. Скляний купол дозволить милуватися видами космосу і Землі з висоти близько 540 кілометрів (це на 120 км вище за орбіту МКС).

Відомо, що всі чотири місця в першому туристичному польоті корабля Crew Dragon викупив 38-річний мільярдер з США Джаред Айзекмен, який захоплюється пілотуванням реактивних літаків. Разом з Айзекменом в космос полетять 29-річна лікар з дитячої лікарні Хейлі Арсеної, 51-річна професор геології Сайен Проктор і 41-річний фахівець аерокосмічної компанії Lockheed Martin Крістофер Семброскі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»