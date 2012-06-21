Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж двох днів делегація управлінців Сумської міської ради вивчала досвід міста Дніпро із впровадження електронного урядування та методів комунікації влади з місцевою громадою, роботою Центру надання адміністративних послуг.
У рамках семінару «Дніпро – «розумне місто» сумські управлінці ознайомилися із такими проектами як «Система «Контакт-центр» », «Безпечна та інноваційна освіта», «Ситуаційний центр», «Єдина гаряча лінія».
Завдяки поїздці вдалося не тільки обмінятися досвідом, а й налагодити контакти з колегами інших міст України, що дозволить активізувати співпрацю.