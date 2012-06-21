Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Охтирка на Сумщині завершили будівництво приміщення центральної районної лікарні, яке тривало 28 років.
Щоправда, пацієнтів тут зможуть приймати лише після монтажу обладнання, яке вже закупили і завезли. Однак є гарантії того, що незабаром місто матиме сучасний медичний заклад, який повинен стати центром госпітального округу у складі Охтирського, Великописарівського та Тростянецького районів, де обслуговуватимуть 122 тисячі місцевого населення (сьогодні Охтирська ЦРЛ обслуговує 49 тисяч містян і 27 тисяч – мешканців району).
Будівельний прорив вдалося зробити впродовж останніх трьох років, коли зусилля об’єднали центральні органи влади, обласна та місцева.
Загальна вартість об’єкта становитиме орієнтовно 110 мільйонів гривень.