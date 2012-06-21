Звичайні плодові мушки-дрозофіли живуть скрізь, навіть у пустелі. Вони спроможні пролетіти на відстань понад 10 кілометрів у будь якій місцевості. За такою поведінкою дрозофіл вчені спостерігали ще кілька десятиліть тому в пустелі Мохаве, де, здавалося б, немає ніяких чітких і простих орієнтирів, якими можуть скористатися комахи. Лише тепер з’ясувалося, що дрозофілам вдається не загубитися в просторі і вибрати правильний напрямок польоту завдяки ... Сонцю. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Current Biology.
Майкл Дікінсон (Michael Dickinson) і його колеги з Каліфорнійського технологічного інституту проводили експерименти з мушками в лабораторії. Вчені влаштували комахам щось на зразок «симулятора польоту», в якому ті могли літати в не обмеженому віртуальному просторі «пустелі», рухаючись і змахуючи крилами в потоці повітря, але в реальності залишаючись закріпленими на місці.
Вчені побачили, що мухи вибирають напрямок польоту таким чином, що невелика яскрава пляма на тлі – умовне Сонце – залишається до нього під постійним кутом. Більш того, комахи запам'ятовували цю орієнтацію і, якщо тимчасово «Сонце» відключали, втрачали її, а коли включали знову – легко поверталися до початкового напрямку. Характерно і те, що у кожної мухи напрямок був індивідуальним: кожна летіла у свій бік, але при цьому точно знала, куди саме, орієнтуючись по світу.
Така здатність мух орієнтуватися за світлом вимагає наявності спеціальних нейронів: їх роль виконують клітини E-PG, нещодавно ідентифікованих у мозку дрозофіл. Майклу Дікінсону вдалося заблокувати роботу цих нейронів, що «відключило» у мух здатність до складної орієнтації за Сонцем. Замість вибору і утримання точного кута польоту комахи строго летіли у напрямку світла.
Крім того, вчені отримали ГМ-лінії мух, E-PG-нейрони яких функціонують одночасно з проявом активності. Поки дрозофіли залишалися в «польотному симуляторі», дослідники спостерігали за цими клітинами крізь маленький отвір і підтвердили, що нейрони задіяні при утриманні правильного напрямку до Сонця.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»