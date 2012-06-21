Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Три територіальні громади Сумської області – Тростянецька та Березівська ОТГ, а також місто Глухів візьмуть участь у проекті «Е-рішення для громад».
За словами експерта Центру розвитку інновацій Наталії Пашинської, зацікавленість у європейському проекті виявили понад 200 громад з усієї України.
Ті, хто візьме у ньому участь, зможуть одержати такі ІТ-продукти як реєстри громад, комунального майна та обліку адрес, програмне забезпечення GIZ, яке є найбільш потужним у світі, портал для управління, що поєднуватиме всі ці реєстри, бюджетний модуль і навчальний цифровий портал, в рамках якого кожен може пройти онлайн-навчання.
Завдяки їх упровадженню підвищиться якість управління активами громади, рівень довіри інвесторів та кваліфікація управлінських кадрів, інші чинники, що дозволять місцевим територіям розвиватися інтенсивніше і предметно.