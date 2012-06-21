Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонській області тривають ремонтні роботи автошляху міжнародного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Там роками замість капітального здійснювався лише ямковий ремонт. Компанія, яка нині проводить роботи, констатувала той факт, що товщина асфальту, що був покладений ще у 1986-му році місцями не перевищував й п’яти сантиметрів. Фактично дорога існувала лише тому, що була збудована на піску, який служив хорошим дренажем. Якби дорогу збудували на глиняній основі, вона б давно зруйнувалася.
Як зазначає заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Адамчик, – «наразі ми маємо 37 сантиметровий «пиріг» з переробленого на ресайтлері старого дорожнього покриття, десять сантиметрів нового асфальту та п’яти-фінішного щебенево-мастикового асфальтобетону».
За словами Олександра Адамчика, роботи на цій ділянці дороги є продовженням реконструкції траси М14 розпочатої в 2016-му році у напрямку Каховського району, зокрема, з Олешків до Каховки. Нині вже є майже 13 кілометрів дороги, відремонтованої в 2016-му, цього року планується прокласти ще 15 кілометрів. Тож загалом буде відремонтовано 27,6 кілометрів траси. Також виготовлено проектно-кошторисну документацію ще на 20 кілометрів, які підлягають ремонту вже цього року, але за умови додаткового фінансування з «Укравтодору». Термін здачі в експлуатацію нової дороги у вересні цього року, проте отримати позитивні враження від поїздки новою трасою можна вже зараз.