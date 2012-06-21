Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах уперше відбулися «Ігри амазонок» — змагання серед найсильніших жінок, в яких узяли участь десять представниць слабкої статі із Сум та Києва. Визначити їхню силу і витривалість дали змогу сім конкурсів, зокрема перекидання 110-кілограмового колеса, вправи з мішком вагою 20 кілограмів, прогулянка фермера із 65-кілограмовим спорядженням, пробіжка водою з пивною бочкою тощо. Спостерігаючи за змаганням, чимало чоловіків якщо не заздрили представницям слабкої статі, то принаймні не приховували захоплення і здивування. Хоч дехто відверто співчував за такі фізичні навантаження.
Першість виборола представниця Сум Діана Куценко, яка зізналася, що найважче довелося зі 110-кілограмовим колесом. Однак Діана вже три роки займається кросфітом, що дало їй змогу перемогти. Друге і третє місця посіли киянка Тетяна Орлова та сумчанка Вікторія Лішневська.