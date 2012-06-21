Швейцарські вчені прийшли до висновку, що такі поширені звуки як «в» і «ф» повністю були відсутні в людській мові кілька тисяч років тому. До цього дослідження лінгвісти з усього світу вважали, що в освіті семи тисяч відомих мов брали участь одні й ті ж звуки, які не змінювалися з найдавніших часів. Цю інформацію опублікувало видання Discovermagazine.
Група лінгвістів з Цюріха детально вивчила всі відомі науці мови. У результаті глибокого аналізу вчені зробили висновок, що «в» і «ф» не були присутніми в мові цивілізацій, що існували кілька тисяч років тому. Експерти вважають, що в давнину у наших предків були проблеми з зубами, що не дозволяло їм використовувати ці звуки. Лише освоєння сільського господарства допомогло людству кардинально змінити меню, що допомогло уникнути зносу зубної емалі. Основну заслугу вчені приписують м'яким злакам і молочним продуктам. Дослідження швейцарських вчених наштовхує на теорію залежності мови від харчування людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»