"Київський метрополітен" буде працювати довше в Новий рік STYLER › LIFE 23.12.2016 - 11:26 Фото: Поїзд-мурал (РБК-Україна) Фото: Поїзд-мурал (РБК-Україна) У новорічну ніч час роботи метро продовжать У святкову ніч з 31 грудня на 1 січня столичне метро продовжить свою роботу. Про це Styler повідомила радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон. Святкову новорічну ніч співробітники метрополітену зустрінуть на роботі. За словами Макогон, столична підземка працюватиме на три години довше звичайного. Нагадаємо, раніше Styler дізнався секрети столичної підземки і побував у тунелях метрополітену після закриття станції "Вокзальна".
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Повний текст читайте тут: https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/kievskiy-metropoliten-budet-rabotat-dolshe-1482485146.html
У святкову ніч з 31 грудня на 1 січня столичне метро продовжить свою роботу.
Про це повідомила радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон.
Святкову новорічну ніч співробітники метрополітену зустрінуть на роботі. За словами пані Макогон, столична підземка працюватиме на три години довше звичайного.