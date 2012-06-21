Компанія «Audi» прийняла рішення інвестувати кошти в першу на європейській території модель міського автомобіля.
Продаж цієї новинки очікують вже в 2019 році. Процес розробки і випуску довірили компанії e.GO Mobile AG. В якості підрядника з питань передачі даних обрали компанію Cubic Telecom.
Цей стартап, отримав свою інвестиційну частку від компанії Audi, Qualcomm і деяких інших організацій, розмір яких склав 75 мільйонів євро. У списку партнерів проекту Panasonic та Volkswagen.
В автомобілях на електричній тязі e.Go Life запланована установка платформи PACE, розробку якої виконала компанія Cubic Telecom, яка нині використовується у понад двох мільйонах автомобілів у світі.
Система дає змогу виконувати безперервне відстеження, а також управління деякою кількістю функцій машини, і повідомляти всі дані власнику автомобіля.
Крім можливості спостереження за зарядом акумулятора та іншими параметрами, система здатна відшукати найближчу парковку з можливістю підзарядки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»