Компанія SpaceX за сприяння NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору) планує запустити в космос повноцінний екіпаж не раніше 23 жовтня. У місії під назвою Crew-1 візьмуть участь три американських і один японський астронавт. Вони вирушать у капсулі корабля SpaceX Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію (МКС), повідомляє портал ibtimes.com.
За даними видання, астронавти перебуватимуть на станції протягом півроку з метою проведення досліджень і виконання інших завдань. До складу екіпажу увійдуть Майк Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уолкер і Соїча Ногуті. Ракета SpaceX Falcon 9, яка повинна підняти капсулу, прибула до Флориди в липні для підготовки до запуску Crew-1.
Раніше NASA і SpaceX планували запуск Crew-1 в кінці вересня. В агентстві заявили, що відстрочка дозволить «здійснити передачу екіпажу» на борт космічної станції. Екіпаж Crew-1 пробуде на МКС до кінця квітня, а запуск екіпажу SpaceX Crew-2 запланований на весну 2021 року.
Оголошення було зроблено через два тижні після успішного завершення тестового польоту SpaceX Demo-2 з двома астронавтами NASA. Це був перший в історії політ у складі екіпажу. Якщо не буде виявлено ніяких серйозних проблем, NASA сертифікує ракетну і капсульну систему SpaceX для організації регулярних польотів астронавтів на МКС.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»