Фургон Toyota ProAce City отримав відразу дві версії – пасажирський мікроавтобус і суцільнометалевий фургон. Залежно від обраної модифікації відстань між осями також буде змінюватися – від 2 785 до 2 975 міліметрів. При цьому довжина кузова складе 4 404 і 4 753 мм відповідно.
Японський фургон отримає широку моторну лінійку, що передбачає відразу кілька дизельних і класичних атмосферних двигунів – максимальна віддача буде варіюватися від 75 до 130 кінських сил, а в якості трансмісії для Toyota ProAce буде запропоновано 5- і 6-ступінчасту механічну коробку передач, а також доопрацьований 8-діапазонний «автомат» від Toyota.
У стандартному оснащенні фургона передбачено функцію уникнення зіткнень, активний «круїз», можливість відстеження втоми водія. Дорожча версія Toyota ProAce додасть в оснащення машини систему моніторингу сліпих зон і інтелектуальну головну оптику.
Повноцінна прем'єра Toyota ProAce City має відбутися вже 30 квітня на спеціальному заході в англійському Бірмінгемі .
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»