Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» готовий до роботи в зимовий час. Таких висновків дійшов міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш і координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані. Вони відвідали пункт перепуску, який на початку осені був повністю реконструйований, фортифікаційні споруди та пункти обігріву.
«Більшість реконструйованих українських КПВВ є кращими, ніж в тих країнах, де були конфлікти, які ми відвідували», - заявив Вадим Черниш.
Але, за його словами, досі залишається відкритим питання щодо пішохідного моста.
«Він серйозно пошкоджений і створює перешкоди для руху людей. У рамках переговорів на засіданнях Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання конфлікту на сході України ми пропонували безліч варіантів вирішення питання відновлення моста, проте не отримали згоду з боку РФ, яке необхідно для проведення ремонтних робіт, забезпечення режиму тиші. Для відновлення мосту є певні обмеження з боку нашого сектора безпеки і оборони для запобігання використання його незаконними збройними формуваннями у військових цілях. Україна наполягає, що міст повинен бути відновлений тільки для руху цивільного населення, але не таким чином, щоб його могли використовувати військові», - розповів глава МінТОТ.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»