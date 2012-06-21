Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
До 11 років позбавлення волі засуджено мешканця Миколаєва, який брав участь в бойових діях на боці терористів. Будучи командиром розрахунку самохідної артилерійської установки, він у 2014-му році на боці терористів приймав активну участь в незаконному збройному формуванні 9-го окремого мотострілецького полку так званої «Республіканської Гвардії» «Донецької народної республіки» проти військовослужбовців Збройних Сил України.
Обвинувачення, узгоджене прокуратурою Миколаївської області висунуте Токмацьким районним судом Запорізької області. За змінами внесеними до Кримінального процесуального кодексу України, судовий розгляд за клопотанням прокурора проведено у порядку спеціального судового розгляду. Бойовика визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь та сприяння діяльності терористичної організації). За клопотанням сторони обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні застосовано процедуру спеціального досудового розслідування.