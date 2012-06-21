Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Зимова негода, що на Різдвяні свята розгулялася на території Донеччини, додала клопоту місцевим жителям та рятувальникам, яким довелося працювати у досить напруженому режимі. Особливо складна ситуація складалася у Приазов’ї, де після сильних снігопадів чимало доріг перетворилися на пастки для подорожніх. Отож через снігові замети тут довелося тимчасово обмежити рух транспорту, а також визволяти людей, яких негода застала в дорозі.
Наприклад, тільки минулої доби через заметіль у затор потрапили кілька вантажних і легкових автомобілів на трасі Маріуполь-Запоріжжя біля села Новокраснівка Нікольського району. «Пробку» створила важка фура, яка заклякла у сніговій пастці, а за нею змушені були зупинилися рейсовий автобус за маршрутом Маріуполь-Запоріжжя-Дніпро, чотири легкові автомобілі та вантажівка. Всього заручниками кучугур стали 29 людей, на виручку яким невдовзі прибули кілька одиниць потужної техніки і спеціалісти Головного управління ДСНС України в Донецькій області та тутешньої служби автомобільних доріг.
Снігопади частково заблокували також трасу Маріуполь-Бердянск і створили немало проблем водіям та пішоходам безпосередньо в самому приморському місті. Аби оперативно реагувати на снігову стихію, у Маріуполі створили штаб з ліквідації її наслідків, а всі аварійні служби міста перейшли на цілодобовий режим роботи. Зокрема комунальники насамперед приступили розчищати сніг та посипали спеціальною сумішшю дороги і тротуари. Окрім працівників «Автодору», «Зеленбуду», житлово-комунальних підприємств до окремих робіт було залучено й рятувальників аварійно-водолазної служби. Щоправда, моряки «лазили» на суші – зрізали крони дерев, які під вагою снігу небезпечно нахилилися на будинку чи впали на дороги.
Важка ситуація через негоду склалася також на території Донецької області, яка перебуває під контролем проросійської окупаційної адміністрації. У соціальних мережах люди розповідають про величезні замети на трасі Маріуполь-Донецьк між Докучаєвськом і Оленівкою, де вчора бранцями снігопаду стали пасажирський автобус, «Швидка допомога», кілька автомобілів «Хліб» та близько тридцяти легкових автомобілів. Попри неодноразові виклики рятувальних служб, на допомогу прийшли тільки трактор від місцевого фермера і працівники дорожньої служби з Оленівки, завдяки яким і вдалося визволити подорожніх. Тим часом кучугури ускладнили рух і в Донецьку. Як свідчать місцеві жителі, майже непрохідною стала об’їзна дорога між обласним центром та сусідньою Макіївкою.