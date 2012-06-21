Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У рамках Закону України «Про адміністративні послуги» спеціалісти Головного управління Держгеокадастру у Сумській області через ЦНАПи активно співпрацюють із громадянами та юридичними особами.
Так, з початку року вони надали 25109 адміністративних послуг, переважна більшість яких – безкоштовні.
Найбільш поширені запити стосувалися видачі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та її державної реєстрації, з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації та інші.
Разом з тим надавалися і платні послуги – загалом близько 2 тисяч майже на 167 тисяч гривень, які перераховані до місцевих бюджетів області.