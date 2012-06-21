Загалом кількість тих, хто шукав роботу в області упродовж минулого року перевищила 33 тисячі осіб. Але завдяки активній роботі обласної служби зайнятості 40,9% з них оперативно працевлаштувала обласна служба зайнятості – до надання статусу безробітного. Зокрема, кількість безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зросла на 60,1% та становила 602 особи. І нинішнього року цю роботу планують активізувати.
«У рамках потрійної угоди створено Комітет зайнятості Луганської області, куди увійшли представники від держави, роботодавців і профспілок. Основне завдання Комітету – це координація діяльності на ринку праці, – розповідає директор обласної служби зайнятості Сергій Болотський. – Ми сьогодні хочемо в першу чергу вести діалог з роботодавцями, і щоб до нього долучилися потенційні працівники. Бо рівень тих зарплат, які пропонують по деяких вакансіях не влаштовує тих, хто претендує на роботу. У результаті наші безробітні їдуть й в інші країни, і в інші регіони України».
Крім того, за словами Сергія Болотського, службі зайнятості необхідний цей Комітет, щоб за Програмою компенсації єдиного соціального внеску і виплати заробітної плати за надання робочих місць для вимушено переміщених осіб надавати таку допомогу більш тривалий термін.
«Законодавець прописав, що ми можемо надавати таку компенсацію тільки за останні півроку. Продовжити цей термін можна лише за рішенням такого ось Комітету, якщо є в цьому необхідність, і тоді ці виплати можна продовжити на рік. А за такий термін наші безробітні цілком можуть закріпитися на цьому робочому місці», – пояснює директор обласної служби зайнятості.
За його словами, кількість безробітних станом на 1 січня 2019 року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зменшилась на 1,4% (на 117 осіб). Вперше за багато років у цій статистиці за статтю «перемагають» чоловіки: у загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіки становили – 4,4 тисяч осіб (або 53,9%), жінки – 3,8 тисяч осіб (або 46,1%).
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»