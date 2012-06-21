На знімках комети 67P / Чурюмова-Герасименко, отриманих камерою OSIRIS на борту космічного апарата Європейського космічного агентства «Rosetta», помічений об'єкт діаметром приблизно 4 метрів, який, ймовірно, вирвався з поверхні крижаної гості і залишався на її орбіті як мінімум з 23 жовтня 2015 року.
«Минулого тижня виповнилося п'ять років з часу прибуття космічного апарата «Rosettа» до своєї мети – комети 67P / Чурюмова-Герасименко. 13 серпня мине чотири роки з тих пір, як комета, супроводжувана космічним апаратом, досягла свого перигелію, тобто найближчої точки до Сонця. На знімках, отриманих камерою «Rosetta» через кілька місяців після проходження кометою перигелію, видно її незвичайного компаньйона», – повідомляється в прес-релізі на сайті Європейського космічного агентства.
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Аналіз зображень, зібраних 21 жовтня 2015 року, показав, що перші 12 годин після передбачуваного викиду з поверхні 67P / Чурюмова-Герасименко об'єкт знаходився на відстані від 2,4 до 3,9 кілометра від її центру. Потім він зник. Однак на більш пізніх знімках об'єкт знову з'являється, але вже на протилежному боці «хвоста» комети, і відстежуався аж до 23 жовтня 2015 року.
«Ми вивчали і відстежували уламки навколо 67P / Чурюмова-Герасименко, викинуті з її поверхні, з моменту прибуття до неї « Rosetta». Об'єкт, захоплений на цих знімках, ймовірно, є найбільшим з усіх виявлених, і стане предметом подальших досліджень», – відзначають в Європейському космічному агентстві.
Нині комета 67P / Чурюмова-Герасименко знаходиться у зовнішній ділянці Сонячної системи, між орбітами Марса і Юпітера. Її «повернення» до Сонця очікується в кінці 2021 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для Урядового кур’єра»