Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині упродовж минулого року на підтримку місцевого книговидання з обласного бюджету виділено понад 1,3 мільйона гривень, завдяки чому реалізовано 19 масштабних проектів накладом майже 8,2 тисячі примірників.
Серед видань, які передано до навчальних, бібліотечних, музейних закладів краю, краєзнавчі та історичні дослідження, розповіді про розвиток народних ремесел, альбом про Голодомор, документально-художні біографії відомих уродженців – земляків.
І на 2019-ий рік заплановано випуск низки цікавих видань.
Зокрема, цими днями члени експертної ради з питань книговидання підтримали фінансування фотокниги «Відчуваємо ваші серця» Наталії Кармазіної, присвяченої родинам, які виховують дітей з особливими потребами .
А найближчим часом світ побачить подарункове видання «Поезія» - друга книга із серії «Сумщина. Велика спадщина», під обкладинкою якої представлена творчість більш як 90 поетів – земляків за останні три століття.