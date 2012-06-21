Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На нинішній рік в обласному бюджеті Сумщини на розвиток малого бізнесу передбачено 3 мільйона гривень, а в бюджетах районів та об’єднаних територіальних громад – 3,03 мільйона.
Про це повідомив заступник директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської ОДА Олександр Оксантюк у ході «круглого столу» щодо фінансової підтримки суб’єктів малого підприємництва в регіоні за участю працівників обласного та регіональних підрозділів ПАТ «Державний ощадний банк України».
Ще позаторік в області запрацювала Програма розвитку малого і середнього підприємництва до 2020-го року, яка передбачає механізм часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах.
За словами посадовця, торік компенсовано майже 842 тисячі гривень із бюджетів різних рівнів, у тому числі із обласного – 370 тисяч, районних – понад 385, ОТГ – 53,3 тисячі гривень.
За час дії Програми 20 місцевих підприємців перемогли у конкурсних відборах для отримання компенсації, переважна більшість коштів використана на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання.
У середині березня цього року розпочнеться новий конкурсний відбір проектів суб’єктів малого підприємництва.