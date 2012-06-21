Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Сад, що під Сумами, відкрито ще один. Родина Колонтаєвських, у якій виховуються дев’ятеро дітей – п’ятеро синів і чотири доньки, одержала добротний будинок, придбаний за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
На урочистості завітали Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, заступник голови Сумської ОДА Микола Подопригора, представники районної та місцевої влади.
Вони ознайомилися з умовами, в яких проживає малеча, оглянули дворище, дитячий майданчик, а на згадку про зустріч посадили дерево.
Як повідомив начальник служби у справах дітей Сумської ОДА Юрій Каліновський, станом на 4 червня цього року в області функціонують 22 ДБСТ, у яких виховуються 141 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського піклування. Зокрема, нинішнього року на Сумщині відкрито три нових дитячих будинки сімейного типу.