Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Дев’ять мільйонів гривень буде виділено з обласного бюджету на перший етап реконструкції приміщення Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького.
Про це повідомив заступник голови Сумської ОДА Іван Боршош, деталізувавши, що ці кошти використають на розробку проектно-кошторисної документації, проведення каналізації та системи вентиляції, підняття мансардного поверху для персоналу.
Таким чином вдасться розвантажити підвальне приміщення, де зберігається мистецький фонд.
Проблема ремонту давно витає в культурно-мистецькому повітрі області.
Як наголошує директор музею Надія Юрченко, останній косметичний ремонт у закладі був 18 років тому. Через незадовільний технічний стан і тисняву із майже 17 тисяч мистецьких творів експонуються лише 6 відсотків.
Між тим, музейне приміщення є справжньою перлиною як вітчизняного, так і європейського зодчества.