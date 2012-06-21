Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській обласній дитячій клінічній лікарні після капітального ремонту запрацювало хірургічне відділення. Для його оновлення використано 2,3 мільйона гривень із різних джерел – обласного і державного бюджетів, депутатські, благодійні кошти тощо.
Як розповів головний лікар закладу Ігор Змисля, відтепер медики можуть одночасно приймати до 30 дітей для лікування та обстеження. В обох хірургічних відділеннях за рік оздоровлюватимуть понад 2 тисячі дітей віком від 29 днів до 17 років, з яких понад дві третини потребують хірургічного втручання.
Для повноцінного і кваліфікованого лікування тут є все, що потрібно: професійний персонал, обладнання, ліки, комфортні умови тощо.
За словами начальника управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергія Бутенка, дитяча лікарня не ремонтувалася щонайменше 30 років – з моменту здачі її в експлуатацію. А впродовж кількох останніх років відремонтовано також операційний блок, реанімаційне відділення. На черзі – травматологічне та лорвідділення.