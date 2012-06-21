Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область має всі можливості найближчим часом суттєво поліпшити постачання питної води у низці населених пунктів.
Про це повідомив керівник апарату Сумської ОДА Дмитро Живицький, який разом з представниками області в Мінрегіоні взяли участь у засіданні комісії з відбору проектів реалізації заходів загальнодержавної цільової програми «Питна вода», яка розрахована до 2020 року.
Всі три проекти, запропоновані Сумщиною, пройшли попередній конкурсний відбір.
Зокрема, передбачені реконструкція та будівництво очисних споруд відповідно у Ямполі та Лебедині, реконструкція хлорного господарства з переведенням на гіпохлорит натрію в Сумах. З обласного та міських бюджетів на них загалом виділено майже 30 мільйонів гривень.
У державному бюджеті на реалізацію програми передбачено 200 мільйонів гривень.