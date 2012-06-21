Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чергову аферу припинили співробітники слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.
У рамках розслідування кримінального провадження оголошено підозру у вчиненні службового підроблення та умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах організатору – мешканцю обласного центру, який забезпечував діяльність центру мінімізації митних платежів.
За повідомленням прес-служби ГУ ДФС у Сумській області, схема діяльності полягала у незаконному придбанні, легалізації та подальшій реалізації до Туреччини за заниженими цінами лісоматеріалів нелегального походження, придбаних за готівкові кошти. Експортовані пиломатеріали реалізовувалися реальним підприємствам-нерезидентам за ринковими цінами, а частина валютної виручки осідала на карткових рахунках організатора.
Зараз триває досудове розслідування афери.