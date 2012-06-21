Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у вівторок заявив про відставку. Він підписав указ про складання повноважень глави держави з 20 березня 2019 року.
«Ухвалюю: відповідно до пункту 3 статті 42 конституції Республіки Казахстан припиняю з 20 березня 2019 року виконання своїх повноважень президента Республіки Казахстан», – йдеться в тексті указу, який Назарбаєв підписав у ході звернення до народу республіки, що транслювалося в ефірі республіканських телеканалів.
«Я прийняв рішення припинити свої повноваження в якості президента», – заявив Назарбаєв у зверненні. Він зазначив, що в 2019 році виповнюється 30 років його перебування на посаді керівника республіки. «Я був удоcтоєний моїм великим народом великої честі стати першим президентом Незалежного Казахстану», –заявив політик.
При цьому він повідомив, що залишиться головою Ради безпеки республіки. «Законами (республіки) я наділений статусом першого президента – Елбаcі (лідера нації), залишаюся головою Ради безпеки, яка законами наділена серйозними повноваженнями щодо визначення внутрішньої і зовнішньої політики», – сказав Назарбаєв. Він додав, що залишиться членом Конституційної ради і головою партії «Нур Отан» («Світло Вітчизни»).
Назарбаєв також заявив про необхідність приходу до влади в республіці нового покоління керівників, які продовжать перетворення в країні.
Політик нагадав, що в разі дострокового припинення повноважень чинного глави держави його повноваження переходять до голови Сенату (верхньої палати парламенту) до закінчення терміну дії мандата. Потім відбудуться вибори нового президента республіки.
За його словами, світ не стоїть на місці: з'являються нові можливості, глобальні демографічні та технологічні виклики, також спостерігається нестабільність світового порядку. Назарбаєв відзначив, що кожному поколінню доводиться вирішувати свої завдання. «Я і моє покоління зробили для країни все, що змогли. Результати вам відомі», – сказав він. Політик зазначив, що прихід нового покоління керівників – «процес природний». «Вони будуть вирішувати проблемі виклики свого часу. Нехай спробують зробити країну ще кращою», – підкреслив президент.
За його словами, призначеного в. о. президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва можна довірити управління країною. Назарбаєв заявив, що добре його знає, він описав Токаєва як людину чеcтну, відповідальну і обов'язкову.
Конституційна рада Казахстану 15 лютого дала роз'яснення щодо поводжень Назарбаєва про тлумачення п. 3 ст. 42 конституції про перелік підстав для доcрокового припинення повноважень президента. На думку ради, з основного закону випливає право президента на відставку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»